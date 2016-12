Snowboard no Verão

No próximo domingo, o “Vida de Atleta” vai as alturas com o snowboard e conhece como é o treino de Guilherme Stroebel, atleta do esporte, aqui no Brasil, um pais tropical.

Além disso, Máurio Galera irá praticar e aprender a modalidade, além de bater um papo sobre a trajetória, os desafios e conquistas do atleta.

Conheça mais sobre os atleta:

Guilherme Stroebel

Aos 16 anos fez intercambio no Canadá, em uma cidade pequena aonde a única opção de diversão era o hóquei ou o snowboard. Para passar o tempo livre, Guilherme praticava snowboard todas as tardes, depois do colégio – e acabou se apaixonando pelo esporte.

De volta ao Brasil, Guilherme percebeu que era impossível dar continuidade ao esporte por falta de local para treino e, principalmente, por falta de incentivo.

Se formou em Publicidade e Propaganda, mas pouco tempo depois já embarcou em outro intercambio – dessa vez para a Califórnia, aonde começou a dar aulas e treinar como atleta.

Depois disso, passou temporadas na Nova Zelândia, Argentina e em outros lugares dos EUA para se aperfeiçoar no esporte, sempre através das aulas de ski que dava nas temporadas.

Quando está no brasil, seu treinamento é apenas de condicionamento físico, com aulas de Muay Thai e treinos de musculação, até uma nova temporada no exterior surgir – o que acontece esporadicamente, de acordo com as contratações de professores para as temporadas e questões burocráticas como visto para viagem.

Já participou de algumas competições internacionais, mas por falta de apoio e patrocínio elas ficaram cada vez mais inviáveis. A maior dificuldade é encontrar uma forma de viabilizar seus treinos no exterior.

programa deste domingo, dia 16/10, às 19h30