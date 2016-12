Do nado às luvas de boxe

No próximo domingo, o “Vida de Atleta” nada com a paratleta Susana Schnarndorf, e bate um papo com o pugilista Esquiva Falcão, medalhista olímpico no boxe.

Maurio Galera acompanhará a rotina destes dois grandes esportistas e vai conhecer de perto os desafios enfrentados por cada um deles para atingirem seus objetivos.

Conheça mais sobre os atletas:

Esquiva Falcão

Esquiva Falcão é um pugilista brasileiro, o primeiro a participar de uma final olímpica. Tornou-se o primeiro medalhista olímpico, ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Ele segue imbatível, colecionando 14 vitórias, sendo 11 por nocautes e três por pontuação.

Susana Schnarndorf

Susana Schnarndorf começou a nadar aos 12 anos de idade e pouco depois já era triatleta. Foi pentacampeã brasileira de triathlon, nas provas que aconteceram entre 1993 a 1997, disputou os Jogos Pan-Americanos de 1995, em Mar Del Plata, na Argentina, e participou de 13 edições da Ironman.

Anos depois ela descobriu que tinha MSA (Atrofia Múltipla de Sistemas) – uma doença cerebral rara que leva a perda dos movimentos do corpo, diminuição em 50% da capacidade respiratória e outras complicações. Então, focou-se na natação, agora como paratleta, e virou um dos destaques nacionais na modalidade.

Bronze nos 400m livre nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, em 2011, 4ª colocada nas Paralimpíadas de Londres nos 100m peito e 5ª colocada nos 200m medley, ouro nos 100m peito e bronze nos 400m livre no Mundial de Natação 2013, em Montreal. Recordista brasileira dos 50,100 e 400m livres,100m peito e 200m medley.

