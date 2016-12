No próximo domingo (16), os alunos da Faculdade Cásper Líbero irão falar sobre a produção de café no Brasil, maior produtor e exportador do mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somos o segundo maior consumidor e sua produção está distribuída em 15 estados: Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

Para saber mais sobre o assunto, os alunos Maria Clara Almeida Góes, Pedro Henrique Caramuru e Natália Marinho de Freitas vão conversar com o barista Lucas Salomão. Ele trabalha no grupo Libermac, que importa equipamentos e acessórios para cafeteiras. O irmão trabalha na Wolff Café, uma cafeteria conceitual que tem contato com produtores para fazer o próprio café e, nesse lugar, fazem a torrefação.

Além disso, os alunos também conversam com com Ruggero Ruschioni, que produz seu próprio café “Origem”, em sua casa. O Vem Comigo foi ao Instituto Biológico conhecer uma das maiores plantações de café na cidade de São Paulo.

Confira o programa completo domingo (16), às 23h, na TV Gazeta.