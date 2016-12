“Todo Seu” exibe especial de Halloween

Em comemoração ao Halloween, o “Todo Seu“ desta segunda-feira (31), entra no clima do Dia das Bruxas com a participação de convidados especiais.

O nosso príncipe receberá a cineasta Liz Vamp, uma das principais representantes do vampirismo no Brasil. Ela desvenda todos os poderes dos vampiros em entrevista ao apresentador.

Para entender mais o sobre as histórias do Halloween, Ronnie conversa com o diretor Mouzar Benedito e o roteirista Sylvio Rocha, que contam a relação de associação do dia 31 de outubro com a lenda do Saci. Para desmitificar os mistérios do vodu, o apresentador bate um papo com o bruxo Claudiney Pietro.

Também será exibido um ritual wicca feito na praia com uma bruxa, para entender e aprender a importância da religião e os significados dos símbolos.

O programa será exibido na segunda-feira, às 22h30 na TV Gazeta.