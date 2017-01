Nesta sexta-feira (27), às 22h30, Ronnie Von recebe a dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo no programa “Todo Seu”.

No programa, o casal contou como concilia o trabalho com a vida de casados. A dupla que espera o nascimento do primeiro filho, Pedro , também revelou que sempre cantaram juntos e que não se imaginam cantando com outro parceiro.

O apresentador também recebeu o ginasta Diego Hypólito, bicampeão mundial na prova de solo e medalhista de prata nas Olimpíadas Rio 2016 que falou sobre sua vida e carreira.

O programa será exibido hoje (27), às 22h30, na TV Gazeta.