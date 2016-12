Ronnie Von entra no clima do “Dia de los Muertos”

Nesta quarta-feira (2), feriado de finados, o “Todo Seu” entra no clima do Dia de Los Muertos. Com uma caracterização especial, Ronnie Von abre o programa falando sobre a celebração comemorada no México. O apresentador aproveitou a maquiagem para assustar os colegas da TV Gazeta durante a gravação.

Ainda no programa, o crítico de TV José Armando Vannucci faz uma comparação entre os “quem matou?” das novelas e a série “The Walking Dead”.

A entrevista da noite será com o arqueólogo Rodrigo Angeles Flores, que fala sobre a origem do Dia de Finados. E para matar a saudade dos clássicos que embalaram os anos 1990, o musical da noite fica por conta da banda Double You.