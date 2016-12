Mulheres de peito

Em 1990, a Fundação Susan G. Komen não imaginou que as fitas distribuídas em sua corrida para estimular a cura para o câncer de mama fossem virar símbolo mundial na luta e conscientização contra a doença. Visto o impacto e viralização da fita, sua cor e importância, o Congresso americano aprovou uma lei que determinava o outubro como o mês de combate ao câncer de mama. Diversos países aderiram posteriormente.

O Brasil adotou, em 2014, a mobilização para estimular mulheres e homens a se prevenissem contra a doença que, segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), corresponde a 25% dos novos casos de câncer ao ano.

Os homens, apesar de menor frequência registrada em relação às mulheres – em 2014 foram apontados dois mil casos de câncer de mama masculino e cerca de 430 mortes -, devem também participar da prevenção e conscientização, como a promovida pelo Instituto Oncoguia.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2014 foram registrados 67.316 casos de câncer de mama em mulheres, no Brasil. A estimativa do Inca é que em 2016, 57.960 novos casos sejam diagnosticados, sendo as mulheres acima dos 50 anos com maior risco de incidência. Esses dados são os principais argumentos para a importância da campanha do Outubro Rosa e seu foco na prevenção e diagnóstico precoce nas mulheres.

Conheça a história de 3 mulheres inspiradoras que lutam contra o câncer de mama e vivem todos os dias como se fossem o último:

Tudo o que for de pior do tratamento vai passar e o que vai ficar é uma pessoa muito melhor. Muito mais forte, guerreira, sábia, confiante e bonita. – Alessandra Rocha

Alessandra Rocha te m 39 anos, um filho e é dona do salão de beleza Studio Toninha Rocha, localizado no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Ela foi diagnosticada em 2014 com câncer de mama no seio direito e logo realizou uma mastectomia total e um esvaziamento axilar. Depois de um mês da cirurgia e com a retirada de todos os nódulos, veio a notícia: deveria realizar quimioterapia. Isso abalou Alessandra, que diz viver, respirar e vender beleza, perder o cabelo era um choque que afetou sua vida social. Já no ano passado passou a tratar com radioterapia e afirma: “O tratamento nos fortalece e nos derruba ao mesmo tempo. Ele mata as células cancerígenas, mas nos derruba porque enfraquece muito.”

Após todo o processo, Alessandra irá reconstruir o seio em uma cirurgia que tem data marcada para 2017, enquanto isso, ela continua o tratamento com hormonioterapia. Alessandra descobriu o valor das coisas mais simples da vida, do pensamento positivo, da paciência e do apoio dos amigos e familiares.

Por estar sempre muito próxima do mundo da beleza, ela é voluntária da Rapunzel Solidária, uma organização sem fins lucrativos que confecciona e distribui perucas para pessoas com câncer sem condições de comprá-las.

Não pense na morte, pense na vida. É normal ter medo e ficar triste, mas é preciso ter coragem para lutar contra os sentimentos ruins e batalhar pela vida que nós queremos. Seja ativo e responsável pelo seu tratamento, isso ajuda muito. – Jussara Del Moral

Jussara Del Moral tem 52 anos e 2 filhos, é formada em Rádio e Televisão e, atualmente, é dona do canal SuperVivente, onde conta um pouco da sua história e compartilha dicas para levantar o astral de qualquer um.

Ela foi oficialmente diagnosticada com câncer de mama em 2007, era um nódulo pequeno, porém não menos importante, que a permitiu fazer uma cirurgia mais conservadora para a retirada do tumor. Logo em seguida, iniciou as sessões de quimioterapia e radioterapia que duraram aproximadamente um ano. Dois anos depois do fim das sessões, em 2009, Jussara foi diagnosticada com metástase no pulmão, voltou para a quimioterapia e iniciou o tratamento com hormonioterapia. Após quatro anos, mais um diagnóstico veio à tona, desta vez era metástase óssea, que se alojava, em sua maioria, na calota craniana. Jussara então juntou todas as suas forças, partiu para uma nova guerra contra o câncer. Operou, fez radioterapia na cabeça e continuou no controle da doença com quimioterapia oral.

Em 9 anos de batalha contra o câncer, Jussara tem uma vida ativa, dança, sai com os amigos e frequenta a academia diariamente, sempre respeitando seus limites e focada em viver intensamente com qualidade de vida. Ela ainda quer ter netos, arranjar um namorado, viajar muito e bombar o canal de inscritos para fazer com que cada vez mais pessoas “supervivam”.

Engole o choro. Não adianta surtar nem desanimar. Tem que ter fé. O tratamento só depende de você. Vista o seu melhor sorriso, seu melhor look e arrase. – Silvana Oliveira da Silva

Silvana Oliveira da Silva tem 32 anos e descobriu o câncer de mama em agosto de 2014. Ela morava sozinha e trabalhava como secretária quando detectou um nódulo e iniciou as investigações passando pelas mãos de ginecologistas, mastologistas e fazendo biópsia e ultrassom. Ao receber o diagnóstico de que aquele “carocinho” era um tumor e ela estava com câncer de mama, Silvana contou para sua irmã e desabou no choro. Logo, ela cortou o cabelo, pois sabia que iria cair durante o tratamento. No dia 20 de novembro, ela fez a retirada total do seio esquerdo, e, no início de dezembro, começou as sessões de quimioterapia.

Próximo às datas comemorativas de final de ano, o cabelo de Silvana começou a cair por conta do tratamento e, no dia de Natal, ela decidiu raspar toda a cabeça. No momento, ela sentiu-se triste, porém aliviada: “Meus cabelos caíram e eu descobri uma força que eu não sabia que tinha.” Sem deixar a vaidade para trás, comprou vários lenços, maquiagens de boa qualidade e fez a reconstrução dos seios, para, acima de tudo, se sentir poderosa e viva.

Atualmente, está curada e é dona de um e-commerce chamado Laços Boutique, onde comercializa roupas femininas pelo Facebook e Instagram. Ela sonha em alavancar a marca e ser uma empreendedora de sucesso.