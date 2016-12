Mobilidade Urbana: o deslocamento como desafio

Quando falamos em mobilidade urbana logo vem a cabeça o ato de se locomover pela cidade. Mas na realidade é um sistema complexo que vai além de um deslocamento ou viagem, é um conjunto de ações que levam a definição de políticas associadas à infraestrutura, gestão de trânsito, segurança rodoviária e investimentos, que visam satisfazer as necessidades da população. Este é o conceito da mobilidade urbana.

Infelizmente esta concepção não faz parte do cotidiano do paulistano e de moradores de outras grandes cidades brasileiras, que passam horas do dia presos em congestionamentos. O planejamento para facilitar a mobilidade já tem lei e é obrigatório para todos os municípios do Brasil e sua não apresentação perante ao Ministério das Cidades acarreta no não recebimento de recursos vindos do Governo Federal, ou seja, se os prefeitos não levarem um planejamento ao ministério não conseguirão recursos para investirem no transporte público.

Para entender melhor selecionamos 4 problemas e 4 soluções que exemplificam o assunto. Veja:

Para facilitar o deslocamento nas cidades grandes como São Paulo, alguns aplicativos foram criados e se tornaram uma verdadeira “mão na roda” na hora de ver se o ônibus está chegando ou para chamar um táxi. Não importa qual o meio de transporte você vai usar, já existe um aplicativo para te ajudar a chegar mais rápido no seu destino. Por isso, selecionamos aqui os melhores apps para cada tipo de transporte para facilitar ainda mais a sua locomoção.

Carro

Após o lançamento do polêmico Uber, outras empresas desenvolveram aplicativos que funcionam de maneira semelhante para o transporte individual de passageiros. Conheça serviços que podem ser uma alternativa ao queridinho Uber:

Disponível para: IOS, Android, Web. Uma versão para Windows será lançada em breve.

Gratuito

Com o slogan “Seu motorista particular em qualquer lugar, com rapidez e qualidade”, o Cabify vem ganhando cada vez mais adeptos em São Paulo e no Rio de Janeiro. O preço do serviço é calculado a partir da distância que será percorrida, independente do trânsito, rota escolhida pelo motorista ou tempo da corrida, dessa forma o valor é informado ao cliente no momento em que pediu o veículo. Além do aplicativo do celular, o Cabify também permite que você chame um carro pelo site da empresa. A desvantagem é que ainda não atende áreas afastadas do centro da cidade.

Disponível para: IOS e Android.

Gratuito

O aplicativo chegou ao país no começo desse ano e já trouxe alguns diferenciais que tem agradado bastante os clientes. No WillGo, além de poder escolher entre vários tipos e modelos de carro, você também pode agendar corridas com até 48h de antecedência, assim fica garantido que quando precisar o serviço irá te atender na hora marcada. O aplicativo também permite favoritar o seu motorista preferido e, se ele estiver por perto, o app vai dar preferência para que ele te atenda. Outra novidade oferecida pela ferramenta é o de envio de objetos ou documentos através de motos, dessa forma você garante mais agilidade na hora de fazer uma entrega.

Ônibus

Disponível para: IOS, Android e Windows.

Gratuito

O aplicativo combina todas as opções de trânsito e permite controle total das suas viagens no transporte público. O Moovit constantemente atualiza seu banco de dados com os horários cedidos pelas operadoras de trânsito, para você não ficar esperando em um ponto que está desativado ou por um ônibus que alterou sua rota. O app inclui notificações para avisar quando o ponto está próximo e também calcula o horário certo em que você deve chegar. O Moovit te manda mensagens constantes com a atualização da rota, assim se houver algum imprevisto no trajeto você tem a opção de refazer seu caminho na hora. O serviço tem uma tela de Favoritos, onde você salva seus endereços e linhas mais utilizadas.

Disponível para: IOS, Android e Web.

Gratuito

“Informação do seu ônibus na hora certa” é a promessa desse aplicativo. Ao utilizar o CittaMobi você não precisa estar no ponto para saber que horas o ônibus vai passar, sendo assim fica mais fácil se programar na hora de sair. A previsão de chegada é feita em tempo real baseada na localização atual do ônibus. O app também possui uma função que mostra qual o ponto mais próximo de onde você está, além de poder consultar quais as linhas que passam por ele. O grande diferencial do CittaMobi é que ele permite buscar por ônibus adaptados para cadeirantes. Ainda na área de acessibilidade, o aplicativo está disponível também em versão adaptada para deficientes visuais

Táxi

Disponível para: IOS, Android, Windows, BlackBerry e Web.

Gratuito

A EasyTaxi conecta passageiros e taxistas de forma rápida e segura com apenas um clique. O app usa a sua localização para encontrar o táxi mais perto de você. É possível acompanhar o veículo em um mapa com o tempo que ele levará para chegar até você. O serviço garante total segurança, já que todos os motoristas são regularizados pela empresa. Além disso, você encontra praticidade para pagar a corrida diretamente do seu celular. Recentemente a EasyTaxi lançou em São Paulo um serviço de carros particulares semelhante ao Uber, o EasyGo. A novidade oferece preço mais baixo do que o de um táxi comum e não cobra taxa no caso de viagens intermunicipais.

Disponível para: IOS e Android

Gratuito

Quando você pede um táxi usando esse aplicativo, os cinco taxistas mais próximos do local onde você está recebem a chamada. Aquele que aceitar e estiver mais perto fica com a corrida, o que garante que o taxista chegará mais rápido até você. O trajeto é calculado pelo Waze e o um diferencial da 99 é que você tem acesso aos corredores de ônibus. O preço da corrida também é informado com antecedência e é possível pagar com dinheiro, Paypal e com cartão no próprio aplicativo ou na maquininha. Os taxistas que atendem o serviço também são cadastrados, garantindo assim a segurança do passageiro.

Metrô

Disponível para: IOS e Android

Gratuito

O aplicativo é uma iniciativa da própria Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ) e tem como objetivo facilitar os passageiros durante o deslocamento utilizando o meio de transporte. Endereços, mapas, horários de funcionamento das estações, tempo estimado para a viagem, valor das tarifas e condições operacionais são algumas das funções que a população pode acessar pelo app. Você também pode acompanhar em tempo real a situação de todas as linhas do metrô e programar o melhor horário para fazer sua viagem.

Disponível para: IOS, Android, BlackBerry e Windows.

Gratuito

Além de saber qual a situação atual do Metrô, o Komuta também mostra as linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O grande diferencial do aplicativo é que são os próprios usuários que fornecem as informações dos trens, usando dessa forma a Inteligência Coletiva para abastecer o serviço. Os usuários avaliam o transporte em “bom” ou “ruim” e podem comentar e compartilhar as informações também no Facebook e Twitter. A partir do mapa das linhas, você consegue saber quas as próximas estações e serviços oferecidos em cada uma delas, como bicicletários, aluguel de bicicletas, paraciclos e elevadores. E para finalizar é possível ver se o endereço em que você está é próximo das estações e estacionamentos do Metrô ou da CPTM.

Bicicleta

Disponível para: Android

Gratuito

O aplicativo possui um mapa que reúne informações completas sobre a estrutura cicloviária da cidade de São Paulo. O Pedala é indispensável para quem anda de bike na cidade, seja para trabalhar, no dia a dia, seja para o lazer. O serviço permite que você veja onde tem bicicletários e paraciclos para estacionar, estações de compartilhamento de bikes (como a Bije Sampa e o Ciclo Sampa), parques com ciclovias e pontos com wifi livre. Os usuários também podem enviar alertas em tempo real para o aplicativo sobre as condições da ciclovia. O app tem uma função em teste que permite calcular rotas entre dois pontos da cidade, exibindo o perfil de elevação dos trajetos.

Disponível para: IOS e Android

Gratuito

O UseBike promete ser uma revolução de mobilidade urbana. Enquanto você anda de bicicleta, o aplicativo permite que você consulte as informações de todos os pontos de aluguel de bicicletas públicas, oficinas de conserto de bicicletas, bicicletários para parar a bike, lojas de produtos para bicicleta, paraciclos, além de ciclovias e ciclofaixas para poder pedalar com segurança. Além disso, também possui um sistema de rotas para bicicletas feito pelos próprios ciclistas.

A pé

Disponível para: IOS

Gratuito

O aplicativo foi desenvolvido pelo grupo de Sistemas Humanos da IBM Research Brasil em parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). O serviço permite que os pedestres relatem a acessibilidade das cidades, colaborando para a construção de uma base de conhecimento sobre as condições de mobilidade urbana. O principal intuito do app é identificar as necessidades de acessibilidade, e dessa forma agregar relatos enviados ao sistema, para que essas informações possam auxiliar pessoas com necessidades especiais e também os pedestres.

Disponível para: IOS e Android

Gratuito

O aplicativo é voltado para quem busca viver em São Paulo sem carro e nasceu de um projeto do jornalista Leão Serva. O Sem carro mostra qual a melhor rota para você seguir e compara meios de transporte para chegar mais rápido ao seu destino. A ferramenta também calcula quanto você gastará caso prefira continuar a viagem de metrô, ônibus ou trem.

Bônus

Disponível para: IOS, Android e Web

Gratuito

Com uma precisão incrível, o Trafi é o aplicativo que te ajuda a se deslocar pela cidade usando todos os meios de transporte disponíveis. O app usa algoritmos científicos de última geração que ajudam a obter os resultados baseados em cálculos sobre o trânsito em tempo real. Os usuários podem postar diretamente no aplicativo informações sobre acidentes, fechamentos de rua, trânsito e mudanças de rota. O Trafi também mostra a hora que o ônibus, metrô, miniônibus ou até mesmo a balsa vão chegar. É possível salvar na área de favoritos as rotas e paradas mais utilizadas para ter acesso mais rápido. O aplicativo possui ainda um modo offline que permite que o usuário acesse a ferramenta sem estar conectado com a internet.

Viu só quantos aplicativos estão disponíveis na palma da sua mão para ajudar a planejar melhor seu trajeto? Agora é só escolher o que mais combina com você e se deslocar com mais agilidade pela cidade!