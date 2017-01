Anjos e milagres

Todos nós temos um anjo da guarda que nos acompanha desde o momento em que nascemos. A comunicação com os anjos é possível e necessária inclusive porque são eles os mensageiros entre os homens e a divindade. São eles também que são capazes de ouvir e atender nossos pedidos concretizando milagres diários (grandes ou pequenos).

Ritual para os anjos – caixa dos milagres

1 caixa ou um porta jóias de qualquer material

Cristais (os de sua preferência)

1 vela de 7 dias (branca) ou 7 velas brancas

7 varetas de incenso de rosas brancas

Rosas brancas ou flores coloridas

Papel e lápis

Modo de fazer:



Escrever seus pedidos com o lápis no papel em branco. Colocá-lo dentro da caixa junto com os cristais. Colocar a caixa em um altar ao lado das flores. Acender a vela e 1 incenso por dia.