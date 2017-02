Batalha na Cozinha | Regras

1. Regras de inscrição

1.1 – Os inscritos devem ter conhecimento básico de culinária;

1.2 – O formulário para preenchimento está disponível no site do Programa Mulheres (www.tvgazeta.com.br/mulheres);

1.3 – Os telespectadores devem também mandar um vídeo, de até 15 segundos, respondendo a seguinte pergunta: “Por que devem me escolher para participar do Batalha na cozinha?”.

1.4 – Além do vídeo é necessário enviar o título de uma receita da vovó que o participante saiba fazer;

1.5 – A produção do programa fará a seleção dos 8 selecionados para a primeira fase.

1.6 – Atenção, o participante:

– Não pode ter loja ou qualquer negócio com receitas que envolvam o tema do quadro;

– Não pode ter formação profissional na área de gastronomia e culinária;

– Precisa saber fazer pratos com a temática receitas da vovó;

1.7 As inscrições só podem ser feitas pelo site do programa até às 18 horas do dia 21 de Abril de 2017.

2. Regras gerais

2.1 – Os participantes não podem trazer anotações de casa.

2.2 – Os participantes terão um tempo pré determinado pela produção para preparar a receita completa, lembrando que em algumas fases, terão ingredientes secretos escolhidos pela produção ou jurados que deverão ser incorporados na receita.

2.3 – Os participantes terão 5 minutos, após o início da contagem do tempo da prova, para planejar a receita e separar os ingredientes necessários para a receita. Após esse tempo a mesa com os ingredientes será retirada do estúdio e não será permitido que o participante pegue mais ingredientes.

2.4 – Em todas as etapas os participantes serão avaliados por 3 jurados.

2.5 – Os jurados classificarão o ganhador de cada etapa conforme a performance.

3. Seleção

3.1 – Serão selecionados 8 participantes através das inscrições feitas pelo site do programa;

3.2 – A produção e os jurados serão responsáveis pela seleção dos 8 participantes.

3.3 – No processo de seleção poderá ocorrer uma prova prática para testar o nível dos participantes.