Troféu Mesa Redonda: vote e escolha seu time!

Considerado o Oscar do Futebol Brasileiro, o Troféu Mesa Redonda chega a sua 13ª edição. A votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2016 está aberta. Nesta fase, todo o público amante do esporte pode participar!

Ao final do Brasileirão, evento consagrará os melhores profissionais de 2016.

A novidade deste ano é que o sistema de votação fornecerá estatísticas reais dos jogadores, informações que poderão facilitar a sua escolha dos melhores da temporada. Além disso, se você optar por montar um time inteiro, selecionando todas as posições, o sistema fornecerá uma análise tática da equipe escolhida.

Exemplo da tela com as informações do jogador Robinho, do Atlético-MG, com dados reais atualizados até 21/09.

Além de homenagear os melhores jogadores e o melhor técnico do Brasileirão 2016, o prêmio também tem como objetivo escolher a revelação do campeonato, destaques do esporte amador e os atletas que brilharam ao longo da história.



Os finalistas – três jogadores mais votados em cada posição – passarão por uma nova eleição, desta vez com a participação da imprensa especializada. O vencedor será premiado em um mega evento realizado pela TV Gazeta ao final do campeonato.

Veja como foi o evento de premiação da última edição do Trofeu Mesa Redonda.