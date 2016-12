“Mesa Redonda” recebe Muricy Ramalho neste domingo (23)

O ex-treinador Muricy Ramalho é um dos convidados do “Mesa Redonda” deste domingo, 23 de outubro.

Referência no meio de campo do São Paulo nos anos 70, Muricy iniciou sua carreira à beira do gramado no tricolor paulista, em 1994, como auxiliar de Telê Santana. Apesar de passagens importantes como treinador por clubes como Santos, Internacional, Náutico e Fluminense, foi no Morumbi que Muricy teve seu momento marcante, com a conquista do tricampeonato do Brasileiro (de 2006 a 2008).

Edu Dracena, atual zagueiro do Palmeiras, também participa da edição. O jogador, que já integrou as equipes do Santos e do Corinthians, estreou profissionalmente no Guarani, em 1999. No Santos, Dracena conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2010, do Campeonato Paulista de 2011 e da Copa Libertadores da América, no mesmo ano. Em 2012, esteve na equipe que deu o tricampeonato paulista ao clube da Vila Belmiro. Já em 2015, atuando pelo Corinthians, o zagueiro ganhou o Campeonato Brasileiro.

Durante o programa, os convidados analisam a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ao lado de Flavio Prado e equipe. Destaque para os jogos entre Flamengo x Corinthians, São Paulo x Ponte Preta, Palmeiras x Sport e Chapecoense x Santos.

Assista ao programa completo no domingo, 23 de outubro, a partir das 21h.