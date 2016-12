“Mesa Redonda” debate jogos da seleção de Tite e do Brasileirão

Neste domingo, 13 de novembro, às 21h, o programa “Mesa Redonda” recebe Flávio Adauto, diretor de futebol do Corinthians, o jogador Léo Cittadini e os youtubers do Canal do Vilinha para um debate sobre os jogos eliminatórios do Mundial de 2018, com destaque para a seleção brasileira comandada por Tite, e também o dia a dia dos clubes que disputam o Brasileirão.

O jornalista Flávio Adauto é conselheiro vitalício do Corinthians e, no fim do mês passado, tornou-se diretor de futebol do clube após convite do atual presidente, Roberto de Andrade. Adauto assume o cargo no lugar de Eduardo Ferreira, que saiu por discordar da contratação do técnico Oswaldo de Oliveira.

Atualmente no Santos, o meia Léo Cittadini iniciou a carreira jogando no Guarani. Em sua mais recente atuação pelo clube santista, Cittadini desempenhou papel importante na virada do time contra a Ponte Preta, contribuindo para manter o Santos vivo na briga pelo título de campeão do Campeonato Brasileiro 2016.

Criado por um grupo de amigos de infância, o Canal Vilinha produz paródias sobre futebol no YouTube desde 2013, abordado as rivalidades clubísticas com humor e música.

O “Mesa Redonda” vai ar neste domingo, 13 de novembro, às 21h.