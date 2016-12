“Mesa Redonda” analisa a reta final do Brasileirão

O ex-jogador Edmílson e Beto Hora, radialista e humorista, são os convidados do programa “Mesa Redonda” deste domingo, 20 de novembro.

Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Edmílson iniciou a carreira no XV de Jaú e teve passagens por times como São Paulo, Palmeiras e Barcelona.

Em sua carreira no rádio, Beto Hora aposta no bom humor para abordar diferentes assuntos relacionados com futebol, imitando as principais personalidades do esporte e da televisão.

Ao lado de Flavio Prado e equipe, Edmílson e Beto Hora comentam a reta final do Brasileirão, destacando a briga de Palmeiras, Santos e Flamengo pelo título.

Assista ao programa neste domingo, 20 de novembro, às 21h.