Luxemburgo e Flávio Adauto participam do “Mesa Redonda”

O treinador Vanderlei Luxemburgo e Flávio Adauto, novo diretor de futebol do Corinthians, são os convidados do programa “Mesa Redonda” deste domingo, 6 de novembro.

Único treinador a conquistar por cinco vezes o Campeonato Brasileiro, duas vezes com Palmeiras, uma vez com Santos, Corinthians e Cruzeiro, atualmente Vanderlei Luxemburgo está sem clube, após deixar o futebol chinês.

Conselheiro vitalício do Corinthians, o jornalista Flávio Adauto tornou-se diretor de futebol do clube no fim do mês passado, a convite do atual presidente, Roberto de Andrade. Adauto ocupa o cargo no lugar de Eduardo Ferreira, que saiu por discordar da contratação do técnico Oswaldo de Oliveira.

Durante a edição, os convidados discutem a 34ª rodada do Brasileirão ao lado do apresentador Flavio Prado e de toda a equipe do programa. Além disso, eles também debatem outros assuntos relacionados ao futebol.

Assista ao “Mesa Redonda” completo no domingo, 6 de novembro, às 21h.