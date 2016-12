Troféu Mesa Redonda premia destaques do Campeonato Brasileiro 2016

Nesse domingo, 18/12, a TV Gazeta exibiu mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. A tradicional premiação destaca os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O evento – que chegou a sua 13ª edição – é considerado o Oscar do futebol brasileiro. Apresentado por Flávio Prado e Michelle Giannella, o prêmio também prestou homenagem aos atletas e profissionais da imprensa que perderam a vida no trágico acidente aéreo com o avião da Chapecoense.

O Palmeiras, do ex-presidente Paulo Nobre, campeão brasileirão de 2016, foi o clube com o maior número de atletas premiados. Foto: Evandro da Silva e Silva

Durante a cerimônia, os atletas concorreram nas categorias: goleiro, zagueiro (2), lateral-esquerdo, lateral-direito, meio-campista (4), atacante (2), técnico, atleta revelação e melhor jogador. O resultado final da votação aconteceu a partir do voto dos telespectadores e da escolha final de jornalistas especializados. A cada ano, o Troféu Mesa Redonda se preocupa em fazer com que a entrega dos prêmios tenha um significado especial para os vencedores e, para que isso aconteça, a entrega do troféu é feita por um padrinho ou madrinha que tiveram importante papel na vida do jogador premiado.

Confira os vencedores e as homenagens prestadas na 13ª edição do Troféu Mesa Redonda: