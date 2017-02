TV Gazeta Digital: Como sintonizar?

O desligamento do sinal analógico em São Paulo está previsto para 29 de março, segundo a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. A substituição para o sinal digital prevê melhorias na qualidade imagem e som.

Iniciado em 2016, o processo de encerramento das transmissões analógicas no Brasil deve terminar em dezembro de 2018. No decorrer do período, mais de 1300 cidades de todo o país passarão pela mudança de sinal, conforme planejamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Gosta muito da TV Gazeta e não sabe como fazer para assisti-la após o desligamento do sinal analógico na sua região? Calma, a gente pode ajudar 🙂

Instalação

Vantagens

Se depois de tudo feito você ainda não conseguir sintonizar a TV Gazeta na sua região, lembre-se que também é possível acompanhar nossa programação ao vivo pelo site e por aplicativo. Para mais informações sobre o sinal digital, acesse: www.vocenatvdigital.com.br