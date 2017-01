Ser cabeleireiro na televisão é…

Desde 2012, o Dia Nacional do Cabeleireiro é celebrado em 19 de janeiro. A definição da data comemorativa é resultado da Lei 12.592, que regulamentou as profissões de cabeleireiro, barbeiro, manicure, maquiador e outros profissionais da beleza.

O reconhecimento do trabalho exercido por esses profissionais, responsáveis, com suas tesouras e outras ferramentas, por influenciar a autoestima de muitas pessoas que utilizam os serviços por eles oferecidos, também faz parte da rotina daquela que está presente em muitos lares, diariamente: a televisão.

Conheça três dos profissionais da equipe, coordenada por Vilma França dos Santos, que cuida das madeixas dos apresentadores, jornalistas e convidados das atrações exibidas na TV Gazeta:

Alexandre Machado

Aos onze anos de idade, Alexandre Machado ganhou da mãe um secador como presente de Natal. Foi a partir do acontecimento que o cabeleireiro, desde pequeno interessado em mexer com cabelo, descobriu ter sido escolhido pelo ofício.

Começou cuidado de cortes e penteados dos familiares e há onze anos trabalha na equipe da TV Gazeta. Antes, porém, o cabeleireiro teve uma passagem pela emissora mexicana Televisa, onde atuava de modo freelancer e atendeu artistas como Alejandro Sanz, Shakira e Thalia.

Foi no México que Alexandre se tornou mais próximo da televisão, começou a gostar do ambiente e decidiu por seguir carreira. Os primeiros passos na TV Gazeta aconteceram por indicação de uma colega de trabalho com a qual trabalhava em um salão de beleza na cidade de São Paulo.

Segundo o profissional, o que mais encanta no cotidiano em uma emissora é a credibilidade conquistada a partir do trabalho exibido na televisão. “A TV é uma fantasia, é mágica. Você cria algo que de repente é mostrado e todo mundo passa a te conhecer e reconhecer o seu trabalho.”.

Egli Elena de Souza

Tal qual o Alexandre, Egli Elena de Souza afirma que foi escolhida pelo ofício. Há 23 anos na TV Gazeta, estreou na profissão aos 16 anos. Para ela, “a TV é legal porque tem sempre gente nova em meio aos companheiros de trabalho. E isso dá um gás na rotina.”

Egli tornou-se aprendiz de cabeleireiro sem saber quase nada da área. A única experiência eram os bobes enrolados no cabelo da mãe. E foi por acaso que a cabeleireira encontrou sua vocação e passou a estudar o assunto.

De acordo com a profissional, o acaso também é responsável pela chegada dela à TV Gazeta. Uma de suas primeiras clientes trabalhava na emissora e a indicou para o cargo de cabeleireira sem que Egli soubesse. E, então, ela descobriu um novo caminho. “O mais mágico é isso: estar dentro de uma TV, fazer parte desse mundo.”

Raquel Andrade

“O que me marca nessa área é deixar as pessoas felizes, é quando eu faço algo e vejo que a pessoa ficou satisfeita, quando vejo um rosto iluminado, e a pessoa se sente bem. ”. Raquel Andrade está há quatro anos na equipe de cabeleireiros da TV Gazeta.

Com passagens por outras emissoras de televisão, Raquel optou pela carreira voltada para os cuidados capilares. Antes de exercer esse ofício, trabalhou em um pronto-socorro hospitalar. Como uma coisa levou a outra? A cabeleireira diz que a necessidade de estar em lugares com movimento. Aconteceu assim no PS, acontece na TV.

É em meio ao dia a dia agitado que Raquel se orgulha de ver apresentadores, jornalistas e convidados satisfeitos com as criações dela. “É muito prazeroso para mim observar as pessoas saindo bonitas, felizes e sorridentes. ” Foi o fator decisivo para que a profissional optasse pela área da beleza.

*As cabeleireiras Deborah Lopes Nascimento e Lucrécia Rosa da Rocha, que também compõem a equipe de cabeleireiros da TV Gazeta estão, respectivamente, em licença maternidade e férias.