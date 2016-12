Peça gratuita encenada em ônibus-teatro, o BuZum chega à São Paulo

Para o mês das crianças ficar ainda mais animado, o BuZum!, projeto que circula por todo o país levando a magia do teatro aos pequenos, chega à São Paulo.

Com a peça Filhotes do Brasil, os ônibus-teatro do grupo estaciona no Instituto Butantan (dias 09 e 16), no Centro Esportivo Tietê (dia 15), no Parque do Carmo (dia 22) e no Parque Vila Guilherme – Trote (dia 23), entre 10h e 16h.

Adaptado em um ônibus que se transforma em sala de teatro, o BuZum! é equipado com palco, iluminação, ar condicionado e espaço para a plateia com capacidade para receber até 40 espectadores por sessão. A peça Filhotes do Brasil criada por Beto Andreetta e dirigido por Wanderley Piras e Adriana Telg mostra diferentes facetas das relações entre pais e seus filhotes na Floresta Amazônica!

As exibições fazem parte do projeto BuZum! nos Parques, contemplado pela 4ª Edição do Prêmio Zé Renato de Teatro para a Cidade de São Paulo, que oferece 150 sessões gratuitas do espetáculo Filhotes do Brasil em parques de todas as regiões da capital paulista, entre setembro e dezembro de 2016. No total, serão 25 dias de apresentações gratuitas, com expectativa de público de mais de seis mil pessoas.

Confira a programação completa:

Mês das Crianças | BuZum! nos Parques | Primavera nos Museus

Espetáculo ‘Filhotes do Brasil’

Dia 09 de outubro, domingo

Instituto Butantan

Av. Vital Brasil, 1500 – Butantã

Horários das sessões: 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

Dia 15 de outubro, sábado

Centro Esportivo Tietê

Av. Santos Dumont, 843 – Armênia

Horários das sessões: 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

Dia 16 de outubro, domingo

Instituto Butantan

Av. Vital Brasil, 1500 – Butantã

Horários das sessões: 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

Dia 22 de outubro, sábado

Parque do Carmo

Av. Afonso Sampaio Souza, 951 – Itaquera

Horários das sessões: 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

Dia 23 de outubro, domingo

Parque Vila Guilherme – Trote

Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n – Vila Guilherme

Horários das sessões: 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

Classificação: Livre

Capacidade: 40 pessoas por sessão