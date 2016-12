Nesta quinta: Peru, comida e diversão!

O programa desta quinta-feira, 13 de outubro, está imperdível!

Pamela Domingues vai mostrar como é produzido o pisco, uma típica aguardente do Peru, e é claro que ela vai experimentar essa delícia! E para conhecer os leões-marinhos e os pássaros do país, a apresentadora faz um passeio de barco pelas “Islas Ballestas”.

Voltando para São Paulo, o Hoje Tem vai até a Casa do CheeseCake, uma doceria especializada nesse doce americano que esnoba charme com uma decoração inspirada no metrô de Nova York.

Você gosta de culinária chinesa? Então vamos conhecer um restaurante que propicia aos clientes um verdadeiro show durante a preparação de seu tradicional lámen!

Para finalizar com uma pitada de adrenalina, Pamela vai se arriscar nas manobras com o skate elétrico que virou febre em todo mundo!

Não vai perder né? “Hoje Tem”, às 23h30, na TV Gazeta!