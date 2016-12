Festivais da Batata e do Milkshake desembarcam no Memorial

O Memorial da América Latina sempre arrasa com festivais cheios de gostosuras. A novidade neste final de semana é o 1º Festival de Batata que vem acompanhado do 1º Festival de Milkshake realizados no Memorial.

Na ala das batatas, além da querida batata frita, o festival está recheado de opções para todos os gostos, tem batatas assadas, em espirais, rosti, gratinada, suíça, sem contar os quitutes que vão de tortas, escondidinho, croquetes e muito mais!

Para a sobremesa a batata doce não podia ficar de fora e vai em brigadeiros, doces cristalizados, doces em caldas, pudins e mil-folhas. Para acompanhar todas essas gostosuras o 1º Festival de Milkshake vai estar te esperando com diversos sabores: chocolate, frutas, pistache, creme de avelã, paçoca e brigadeiro, opções alcoólicas com cerveja, vodka e até uma versão salgada de Milkshake. O evento também homenageia e dá uma atenção especial às crianças com Parque de Diversões com brinquedos e barracas de jogos e muito sorvete.

O evento também conta fraldário, espaço quick massage para dar aquela relaxada, minishopping com roupas, acessórios, calçados, objetos de decoração.

Informações:

Data: : 08, 09 e 12 de outubro (sábado, domingo e quarta-feira) – Horário: das 10h às 20h

Local: Memorial da América Latina – Estacionamento: Portões 4, 8 e 15 (pago) – Metrô Barra Funda – Bicicletário: ao lado do portão 9 – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Quanto:Entrada Franca