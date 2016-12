Evento celebra o Dia Mundial dos Animais com atividades gratuitas

Neste domingo o Dia Mundial dos Animais, comemorado terça-feira (4.10), será celebrado em grande estilo. Música, dança, performances e até aula de yoga fazem parte das atividades gratuitas.

Pratos e quitutes serão oferecidos em tendas e food trucks, tudo 100% vegano. Entre as receitas estão: feijoada, kibe, coxinha, espetinhos, doces e sorvetes que vão fazer a alegria de todos.

Artigos veganos como produtos de limpeza, cosméticos, higiene pessoal e artesanato, além de artigos para cães e gatos também estarão à venda.

Outro destaque do evento é o desfile de adoção de cães. Gatos, coelhos, galos e outros bichos acolhidos pela Associação Natureza em Forma também estarão na ONG à espera de uma nova família. Haverá, inclusive, adoção de animais especiais (com algum tipo de deficiência).

No evento seu bichinho de estimação também é super bem-vindo com direito à reiki e atendimento veterinário solidário com homeopatia.

Informações:

Data: 9 de outubro (domingo) – 10h às 20h

Local: Rua General Jardim, entre os números 228 e 290 – República – São Paulo/SP

Quanto: Entrada Franca