Dia das Crianças no Parque da Água Branca

O Parque da Água Branca está com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. Promovida pela Associação Cultural dos Provincianos de Kochi no Brasil, o evento propõe o resgate de brincadeiras infantis como pula corda, peão, pipa, bambolê, amarelinha, peteca, ciranda de roda, jogos de tabuleiro, ioiô e muito mais! As atividades buscam gerar movimento e interação com os pais, tudo ao ar livre.

Além das brincadeiras, oficina de jardinagem, de pipa e artesanato com materiais reciclados estão na programação. O evento que acontece neste final de semana e também no dia 12 de outubro, será embalado com por apresentações de música ao vivo e muitas opções gastronômicas da culinária brasileira à oriental.

Informações:

Data: 08, 09 e 12 de outubro, das 9h às 19h

Local: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca

Quanto: Entrada Franca