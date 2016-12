Dois festivais gastronômicos vão agitar a região do bairro Paraíso este final de semana. O 1º Festival da Fazenda vem recheado de produtos diretamente do campo, produtos orgânicos, degustação e até distribuição de pãezinhos. Já o 2º Festival da Padoca & dos Doces vem com tudo que os loucos por padaria adoram e sorteio de muitos brindes. Croissants, sanduíches, bolos da vovó, sonhos, coxinhas e doces artesanais não irão faltar.

Alimentos não perecíveis serão arrecadados e destinados à Creche CCI Início de Luz, instituição sem fins lucrativos que cuida de mais de cem crianças. Os festivais também apoiam a ONG Catland, que cuida e promove a doação de gatinhos, que estará divulgando seu trabalho.

Informações:

Data: 15 e 16.10 das 12h às 18h, no sábado, e 11h00 às 18h00, no domingo

Local: Rua do Paraíso, 21 (entre as estações Paraíso e Brigadeiro do metrô)

Quanto: Entrada Franca

