Você sabia que dia 25 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Macarrão? Muitas histórias envolvem a sua origem! Quer saber de onde veio esse prato tão amado?

O macarrão surgiu na ilha da Sicília, na Itália, 100 anos antes de Marco Polo. O trigo era moído e misturado com água e vinho branco durante o processo de fabricação, originando o “maccaruni”. A receita foi modificada até chegar ao clássico farinha de trigo, ovos e água, e, após a expansão marítima, por volta de 1800, foi comercializada e popularizada em todo o mundo.

No Brasil, o macarrão chegou junto com a imigração italiana, na segunda metade do século XIX, quando grandes famílias vinham trabalhar nas fazendas de café do Sul e Sudeste.

Ficou com vontade de comer essa massa para comemorar? Então veja aqui três deliciosas receitas para você aproveitar:

1. Penne Integral ao Shitake e Pomodoro



2. Macarrão com camarão e leite de coco



3. Talharim ao shitake e alho poró



Mangia che te fa bene!!