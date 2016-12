Me conta uma história?

A invasão tecnológica vem ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas e isso afeta diretamente o hábito da leitura em todo mundo. De acordo com a quarta edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em maio deste ano, 44% da população brasileira ainda não lê e 30% nunca comprou um livro.

Segundo o critério da pesquisa, é considerado leitor aquele que leu pelo menos um livro, inteiro ou em partes, nos últimos 3 meses. Dessa forma, 56% da população brasileira com 5 anos ou mais foi considerada leitora em 2015. O resultado do estudo mostra que o brasileiro leu em média apenas 4,96 livros durante todo o ano passado.

A pesquisa também reforçou a análise de que o hábito de leitura é uma construção que vem da infância, bastante influenciada por terceiros, especialmente pelos pais. A figura da mãe é vista como a mais importante na influência da leitura, especialmente quando se comparada à influência do pai ou de algum parente (15% dos entrevistados afirmaram que desenvolveram o gosto pela leitura através da influência da mãe ou responsável do sexo feminino e 6% responderam que foi por conta do pai ou responsável do sexo masculino).

O estudo mostra ainda que as crianças que tiveram mais experiências com a leitura na infância pela mediação de outras pessoas, também promovem essa experiência às crianças com as quais se relacionam em maior medida que os não leitores.

Diante desse cenário, o incentivo à leitura entre as crianças se mostra cada vez mais necessário. Conheça aqui alguns projetos que tem como objetivo aumentar o hábito de ler entre a nova geração:

Academia Estudantil de Letras

A Academia Estudantil de Letras (AEL) foi idealizada em 2005 pela professora de Língua Portuguesa Sueli Gonçalves na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antônio Vieira, na zona leste de São Paulo.

A AEL é inspirada na Academia de Letras, onde cada aluno escolhe um autor da literatura para representar na Academia. Nos encontros, os estudantes fazem pesquisas e realizam seminários sobre os seus autores, assistem a palestras de poetas, escritores e artistas convidados.

Além dos encontros literários que buscam privilegiar os aspectos lúdicos da leitura, a AEL também proporciona oficinas de teatro, que procuram trazer outra forma de expressão para os gêneros literários trabalhados.

Atualmente, são 36 Academias Estudantis de Letras fundadas na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, envolvendo milhares de alunos que passaram a desenvolver o hábito da leitura após entrar em contato com o projeto.

Itaú Criança

“Leia para uma criança, #issomudaomundo”. Com esse lema, a Coleção Itaú Criança já disponibilizou mais de 48 milhões de livros durante os seis anos no projeto. A Fundação Itaú Social acredita que para mudar o mundo, as crianças precisam imaginar um mundo melhor. E o melhor jeito de exercitar a criatividade dos pequenos é a leitura.

A campanha convoca as pessoas a doarem seu tempo para ler para as crianças e, ao mesmo tempo, incentiva ainda mais adultos a começar a jornada da leitura.

O projeto disponibiliza livros gratuitamente para pessoas, instituições e escolas, que solicitam todos os anos. A coleção conta sempre com dois títulos, um nacional e outro internacional, que são cuidadosamente selecionados por um conjunto de especialistas.

Não é preciso ser cliente do banco para pedir os livros. Você pode solicitar gratuitamente a coleção no site do Itaú. Leia para uma criança e incentive a leitura entre os pequenos!

Ônibus Biblioteca

“Em vez de esperar em casa pelo seu público, vai em busca do seu público onde ele estiver”. E foi com esse pensamento que o escritor e primeiro diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, Mário de Andrade, justificou a necessidade de criar um projeto que possibilitasse uma unidade móvel para levar livros à população.

Dessa forma, há mais de 70 anos, surgia o Ônibus Biblioteca com o objetivo de atender bairros com menos acesso à programação cultural, procurando incentivar o interesse pela leitura, apoiando a ação educativa da escola e oferecendo oportunidades de enriquecimento cultural.

Ao colocar uma biblioteca sobre rodas, o projeto possibilita que pessoas de locais mais distantes tenham acesso aos livros. Atualmente, são 72 roteiros estabelecidos de acordo com a ausência de bibliotecas públicas na região e também por sugestão da população local.

Em cada veículo, há um acervo de quatro mil itens, entre livros, revistas, gibis, mangás e jornais, para crianças, jovens e adultos. O serviço oferece empréstimo de materiais, leitura local, mediação de leitura, participação em eventos, visita monitorada e uma programação cultural uma vez por mês em cada roteiro.

Em 2008, o Ônibus Biblioteca ganhou o Prêmio Viva Leitura na Categoria Bibliotecas Públicas, Privadas e Comunitárias. E o reconhecimento maior vem da população atendida, seja pelo constante aumento de inscritos, considerável volume de empréstimos de livros, revistas e gibis ou pela excelente receptividade em todos os roteiros.

Leitura no Vagão

O projeto foi criado para incentivar a leitura da sociedade num ambiente onde para muitos é considerado tempo perdido: os trens e metrôs. Após um tempo, a iniciativa foi expandida também para os ônibus e passou a contar com ações nas ruas para atingir cada vez mais pessoas.

O Leitura No Vagão consiste em deixar livros em locais aleatórios, para que a população possa levá-los para casa. O intuito do projeto é que, após o término da leitura, as pessoas deixem novamente o livro em um ambiente público, para que outras pessoas possam pegá-lo.

A iniciativa começou em São Paulo e atualmente já se expandiu para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e até Santiago no Chile.

Você pode colaborar com o projeto doando livros, fazendo campanha de arrecadações e participar das ações especiais do Leitura no Vagão!

Nesse Dia das Crianças, já pensou em presentear o seu filho, sobrinho, neto ou afilhado com livros? É uma ótima maneira de incentivar o hábito da leitura entre os pequenos e fazer a diferença na formação deles! E não se esqueça que também é muito importante a sua influência de leitura sobre as crianças.