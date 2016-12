Edição Extra inicia 2017 com matérias especiais

O próximo Edição Extra vai ao ar no domingo, 01/01, às 23h30. Você sabe as semelhanças e diferenças entre a Holanda e a cidade de Holambra? Marcela Schiavon mostra o que une e separa esses dois locais.

Shows requerem muito mais do que apenas ensaios dos músicos. Conheça os bastidores do show do cantor Tiago Iorc, na reportagem de Caroline Sassatelli.

E mais! Conhecemos a primeira bailarina com Síndrome de Down a dançar na sapatilha de ponta e o projeto Cinema na Kombi.

Fomos conferir também o trabalho da ONG Rapunzel Solidária, que faz perucas para pessoas que não têm condição de adquirir uma.

E para finalizar, Fernanda Silva entrevista Alice Braga, atriz Hollywoodiana.

Não perca o Edição Extra deste domingo, 01/01, às 23h30, aqui na tela da Gazeta!