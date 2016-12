Edição Extra em clima de Natal

O próximo programa Edição Extra vai ao ar no domingo, 04/12, às 23h30. Você sabe como são feitos os panetones? Enrico Weg e Gabriela Midon foram conhecer o processo.

Os grafites e murais de Eduardo Kobra estão espalhados por São Paulo e pelo mundo. Marcela Schiavon bateu um papo com o artista.

A Bienal de Arte de São Paulo traz à capital obras diferentes. Ana Rivas e João Victor Marques visitaram o acervo.

Além disso, um grupo de alunos da Faculdade Cásper Líbero foi até o Marrocos, na COP 22, a conferencia mundial sobre o clima, e trouxeram uma reportagem especial para o programa.

Conheça também alguns jornalistas que escrevem notícias e ficção. Eles contaram algumas curiosidade sobre o processo de criação para Arthur Beltrame.

E, enquanto você aguarda a exibição do programa, assista ao making off com os erros de gravação desta edição.