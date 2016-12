Dia da Consciência Negra, esportes e música

Neste domingo, vai ao ar mais um “Edição Extra“. Produzido pelos alunos da Faculdade Cásper Líbero, o programa de novembro tem pautas especiais sobre o Dia da Consciência Negra, esportes, música e muito mais.

Vamos bater um papo com rapper paulista Rael da Rima, visitar o Museu Afro Brasil e conhecer de perto o projeto Cine Favela. Já no ringue, acompanhamos o treinamento de profissionais do boxe.

Do rigue para as pistas de danças, fomos na exposição que homenageia a banda britânica, The Beatles. Nesta edição também conhecemos o processo de produção e doação de perucas.

Confira todas as reportagens neste domingo (06/10), às 23h30, na TV Gazeta!