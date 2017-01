Carnaval é assunto no próximo programa

O Edição Extra de fevereiro está em clima festivo!

Entre as atrações deste domingo, vamos conhecer a vida daqueles que vivem para o feriado carnavalesco. Saberemos mais sobre o Projeto Espalha Brasa, que leva a o forró as estações de trem e metrô de São Paulo. Também vamos falar sobre pessoas com deficiência que são incentivadas a praticar esportes radicais.

E o professor e ex-diretor da Faculdade Cásper Líbero, Erasmo Nuzzi é personagem do nosso perfil.

Não perca! Domingo, 05/02, às 23h30, na tela da TV Gazeta.