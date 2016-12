‘A Noite Convida’ indica 5 restaurantes incríveis em São Paulo

Quem não gosta de comer bem, não é mesmo? Para quem mora na cidade de São Paulo falta de opção não é desculpa! Aqui se encontram mais de 40 mil restaurantes, padarias, pizzarias e espaços dos mais variados, prontos para agradar a todos os gostos!

Por este motivo separamos cinco restaurantes visitados pelo “A Noite Convida” para você que está querendo um lugar diferente para comer bem. Lá vai:

1 –Tian restaurante

Começamos na Ásia com um restaurante tailandês, visitado pela jornalista Nadja Haddad. O espaço foi fundado por um brasileiro e uma tailandesa, e traz um cardápio que mistura o melhor da culinária asiática com toques especiais de temperos leves e surpreendentes. Tudo isso servido em um ambiente sofisticado e moderno, combinando bem com a mistura cultural de São Paulo.

Média de preço: R$ 91,00 a R$ 130,00

2 – La Casserole

Este restaurante promete mexer com todos os seus sentidos e lhe proporcionar uma experiência emocionante, assim como foi para a cantora Fernanda Takai.

Com todas as características de um bistrô francês, a proposta do projeto “Ateliê no escuro” é simples: aqueles que vão ao local recebem seus pratos de olhos vendados e degustam sua comida usando as próprias mãos. A cada mudança de prato, que é sempre uma surpresa, o garçom faz uma interação sensorial que mexerá com algum dos seus cinco sentidos.

Claro, que para aqueles que não querer passar pela experiência, o restaurante é aberto normalmente ao público.

Média de preço: R$ 131,00 a R$ 220,00

3 – Cantina Capuano

Vamos agora para a boa e velha comida italiana, mamma mia! A Cantina Capuano, visitada pelo cantor Nasi, é simplesmente a cantina mais antiga ainda em funcionamento da cidade e carrega consigo receitas tradicionais de dar água na boca!

Se você está afim de uma boa massa ou aquele pãozinho italiano mergulhado nos melhores molhos, esta é a melhor pedida.

Média de preço: R$ 91,00 a R$ 130,00

4 – Restaurante Tantra

Voltando para a Ásia temos agora um restaurante especializado em comida da Mongólia e traz ingredientes afrodisíacos, perfeito para quem quer namorar.

Os pratos são montados pelos próprios clientes, que escolhem uma série de ingredientes e molhos que posteriormente serão cozinhados em uma grelha.

Os atores Gero Camilo e Victor mendes aprovaram a experiência de provar carne de tubarão misturada com outros condimentos exóticos típicos do continente asiático. Realmente, uma opção completamente diferente.

Média de preço: R$ 91,00 a R$ 130,00

5 – 1900 Pizzeria

Como não poderia faltar em uma cidade que consome 1 milhão de pizzas por dia, terminamos nossa lista com uma das mais tradicionais pizzarias de São Paulo.

Visitada pelo youtuber Cauê Moura, a pizzaria existe desde 1983 e conquistou espaço no mercado com suas pizzas saborosas e seus sabores diferentes que reúnem os mais diversos ingredientes.

Média de preço: R$ 90,00