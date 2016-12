Filho de dois políticos expressivos, o cantor não seguiu o mesmo caminho dos pais e se tornou uma revelação artística que teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Cazuza, Cauby Peixoto, e Rita Lee.

Além de seu trabalho como músico, Supla ficou conhecido também pelo programa “Brothers” que apresentava junto de seu irmão, João Suplicy. O trabalho lhe rendeu uma turnê internacional e diversos discos gravados em inglês.

Este álbum é uma espécie de coletânea feita pela Vee-Jay Records. O disco é praticamente o mesmo que Introducing… The Beatles, porém com uma arte muito mais elaborada, partes que se encaixam e espaços no fim para o ouvinte colocar a sua foto em um coração próxima a seu Beatle favorito.

“Escolhi o Tokyo que foi a primeira vez que eu virei vinil, que eu me escutei num vinil. Para mim foi uma experiência muito legal, porque meus ídolos, as pessoas que admirava eu escutava no vinil e de repente eu tinha meu vinil, naquela época em 86, eu falei ‘nossa, demais’”

Humanos foi o disco de estreia do Tokyo, conjunto liderado pelo então desconhecido Supla. Seu estilo punk/new wave com cabelos descoloridos e espetado representavam o que a banda traria ao público. Um rock com letras jocosas como a de “Mão Direita”, barrada pela censura e também letras falando sobre o sentido da vida como em “Programado”, faixa que chamou atenção de Renato Russo, segundo relato do próprio Supla.

Quinto disco de Cat Stevens que também se tornou um livro infantil com histórias dos dois personagens, ilustrado pelo mesmo, Teaser And The Firecat é um deleite para os amantes de “storytelling” e foi um sucesso de vendas. O álbum conta com as baladas, carro chefe de Stevens, a história de Teaser e de seu gato Firecat, porém com subtemas como a existência, o amor e a poesia.

Disco de esteia da carreira solo de Supla, mas que contou com parcerias com alguns membros da banda Tokyo.

Trilha sonora do filme Christiane F. – Drogada e Prostituída, feita inteiramente por Bowie durante o tempo em que o cantor viveu em Berlim. O título original do disco, traz a frase: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, que significa: Nós, crianças da Zoo Station, uma estação de metrô na capital alemã, onde jovens como Christiane F. costumavam se aglomerar na época. O disco traz um Bowie em diversos estilos, um camaleão da música e não só na aparência, que vai do rock ao funk setentista.

01 BILLY IDOL – “Cradle of Love”

Supla, na década de 80, era constantemente comparado (fisicamente e na atitude) ao cantor americano Billy Idol. “Cradle of Love”, música gravada em 1995, fez grande sucesso graças à veiculação de seu videoclipe na MTV.

02 DAVID BOWIE – “Young Americans”

“Stay” foi uma das faixas escolhidas por Supla – e justificou a escolha por conta de seu ritmo funkeado, que remete a um período da carreira do cantor David Bowie em que ele aprofundou-se na soul music. Provavelmente a música mais representativa deste período é “Young Americans”.

03 NINA HAGEN- “Superboy”

O primeiro disco do Tokyo contou com a participação da cantora alemã Nina Hagen, que ficou conhecida no Brasil por sua participação no primeiro Rock in Rio. ” Superboy” é uma música de seu álbum de estreia, lançado em 1978.

04 SUPLA – “Garota de Berlim”

Em seu álbum Charada Brasileiro, de 2001, Supla regravou a si mesmo: “Garota de Berlim” é uma música dos tempos com o grupo Tokyo, nos anos 80.

05 BROTHERS OF BRAZIL – “On My Way”

Supla atualmente faz parte do duo formado com seu irmão João Suplicy, o Brothers of Brazil. Já lançaram 4 álbuns até o momento e “On My Way” é um de maiores seus sucessos.

06 MR. BIG – “Wild World”

Em 1993, a música “Wild World”, grande sucesso de Cat Stevens, voltou às paradas graças a regravação feita pela banda norte-americana Mr. Big.

07 THE SHIRELLES – “Baby It’s You”

“Baby It´s You”, gravada pelos Beatles, assim como algumas das gravações do início da carreira deles, não é uma composição da dupla Lennon & McCartney, ou de Harrison, mas sim um cover do grupo The Shirelles.

08 DAVID BOWIE – “As The World Falls Down”

Bowie, responsável pela trilha sonora do filme Christiane F., colaborou outras vezes com trilhas em outras produções cinemtográficas, como em Labirinto, de 1986, onde também atuou. A canção “As The World Falls Down”, parte da trilha deste filme, teve sucesso imediato.

09 CAT STEVENS – “Father and Son”

Uma das passagens emocionantes da carreira de Supla foi tocar “Father and Son” ao lado de seu irmão e seu pai em um programa de televisão. Eduardo Suplicy, inclusive, já cantou esta balada clássica no plenário do Senado.

10 DON MCLEAN- “Vincent”

Supla comentou no programa 5 Discos que tem uma lembrança muito viva de sua infância – seu pai, Eduardo Suplicy, dirigindo um Mustang e ouvindo sempre uma música de Don McLean: “Vincent”.