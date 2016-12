Supla conta quais são seus “5 Discos”!

Com mais de 30 anos de carreira e 16 discos gravados, Supla e se tornou um grande nome do rock brasileiro e esta semana invadirá o “5 Discos” com muito estilo, atitude e rock’n’roll!

Filho de dois políticos expressivos, o cantor não seguiu o mesmo caminho dos pais e se tornou uma revelação artística que teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Cazuza, Cauby Peixoto, e Rita Lee.

Além de seu trabalho como músico, Supla ficou conhecido também pelo programa “Brothers” que apresentava junto de seu irmão, João Suplicy. O trabalho lhe rendeu uma turnê internacional e diversos discos gravados em inglês.

Não perca o “5 Discos”, sexta-feira, às 23h30, na TV Gazeta!