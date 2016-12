Rappin Hood

Terceiro álbum da carreira de Martinho da Vila, uma obra prima. Com composições do próprio Martinho em parceria com Candeia e Darcy da Mangueira, o disco possui laços com o livro homônimo de Manuel Antônio de Almeida. Nas canções, assim como no livro, Martinho expõe o cotidiano das classes sociais mais baixas da sociedade. O título se dá também pelo motivo de Martinho tê-lo feito logo após sair do exército nacional.

“Se você me perguntar o que é samba eu vou falar que é o Martinho da Vila e o disco Memórias de um Sargento de Milícias. Este é o disco que me fez conhecer o samba, me alimentou desse ritmo maravilhoso. Eu amo esse disco, eu amo esse jeito de cantar devagar, devagarinho, de Martinho”.